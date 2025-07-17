Глава Луганской Народной Республики отметил, что благодаря инвесторам - группе компаний ЮГМК - в металлургической промышленности региона заняты 12 предприятий

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник наградил сотрудников Алчевского металлургического комбината (входит в состав Южного горно-металлургического комплекса - ЮГМК) за вклад в развитие экономики региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Накануне Дня металлурга приехал в Алчевск, чтобы поздравить с профессиональным праздником работников Алчевского меткомбината ООО "Южный горно-металлургический комплекс". Это флагман тяжелой промышленности республики и градообразующее предприятие для Алчевска. Руками этих тружеников куется основа индустриальной мощи нашей Родины. Недаром наш президент Владимир Владимирович Путин назвал металлургию стратегическим направлением развития экономики. Вручил заслуженные награды людям, которые трудятся на меткомбинате и вносят свой вклад в развитие экономики нашего региона и всей страны, - почетное звание "Заслуженный металлург ЛНР", грамоты и благодарности", - написал он.

Пасечник отметил, что благодаря инвесторам - группе компаний ЮГМК - в металлургической промышленности ЛНР заняты 12 предприятий.

"Они [предприятия] выпускают сталь, чугун, ферросплавы, производные из металлов, которые поставляют по всей России и в ближнее зарубежье - Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Только в прошлом году ими было выпущено продукции более чем на 90 млрд руб. От души благодарю руководство ЮГМК и каждого из 15 тысяч работников металлургической отрасли региона за их тяжелый, но такой необходимый Родине труд", - подчеркнул глава республики.