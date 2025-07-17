Главы районов, муниципальных и городских округов будут избираться из числа кандидатов, представленных главой республики, сообщила пресс-служба парламента Коми

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми утвердил новый порядок формирования руководства муниципалитетов - главы будут избираться из числа кандидатов, представленных руководителем региона. Соответствующие поправки внесены в закон "О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми", сообщила пресс-служба парламента Коми.

"Меняется порядок формирования руководства муниципалитетов. <…> В частности, главы муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов будут избираться представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных главой Республики Коми", - говорится в сообщении.

Предложения о кандидатурах главе Коми вправе представить политические партии, ассоциация "Совет муниципальных образований Коми", Общественная палата республики и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Избранные главы муниципалитетов будут возглавлять и муниципальные администрации, чтобы исключить дублирование функций на местах.

По мнению председателя Госсовета Коми Сергея Усачева, такая модель обеспечит более слаженную работу региональных и местных органов власти в интересах жителей, повысит роль и ответственность политических партий и общественных институтов.

Подготовленные депутатами поправки в закон ранее прошли обсуждение в Общественной палате региона в форме общественной экспертизы.