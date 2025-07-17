В ведомстве уточнили, что в трансграничном очаге чумы на территории Монголии региональными специалистами РПН совместно со специалистами центров инфекций осуществляется обследование

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зарегистрированный случай чумы в Монголии находится на контроле Роспотребнадзора, риски завоза в РФ минимальны. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"Роспотребнадзором установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией 11 июля 2025 года случая подозрения на заболевание человека чумой в г. Улгий, аймак Баян-Улгий. По имеющейся информации заболевший употреблял в пищу добытого серого сурка. Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в трансграничном очаге чумы на территории Монголии региональными специалистами Роспотребнадзора совместно со специалистами центров инфекций Монголии осуществляется обследование.

"Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе проводится масштабная работа по предотвращению случаев заболеваний чумой на территории нашей страны, мониторинг активности природных очагов чумы, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям, проводятся необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия", - заключили в ведомстве.