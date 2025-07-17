КБГУ в числе пяти вузов страны представил на фестивале студенческих семей лучшую практику работы

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х. М. Бербекова (КБГУ) увеличит поддержку студенческих семей, в 2025 году вуз выделит на эти цели 3,7 млн рублей. Средства пойдут на создание дополнительных комнат матери и ребенка, а также финансовую помощь обучающимся с детьми, сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Создание комфортных условий для обучения студентов с семьями - один из приоритетов вуза. Только в прошлом году мы направили на поддержку студенческих семей более 3,3 млн рублей, в этом планируем - свыше 3,7 млн рублей. Выплаты начисляются студентам при заключении брака, рождении ребенка, а также в рамках помощи семьям с детьми до трех лет. В марте мы открыли первую комнату матери и ребенка, до конца года откроем еще две. Студенческие семьи бесплатно пользуются спортивной инфраструктурой, а с сентября - получат партнерские скидки на медицинские услуги", - об этом и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов рассказал на Всероссийском фестивале студенческих семей, который стартовал в Москве на площадке конгресс-центра МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Также и. о. руководителя вуза пояснил, что в университете начинает работу образовательный центр, в котором предусмотрено отдельное пространство для родителей и их детей. Для многодетных матерей, совмещающих обучение с уходом за ребенком, будет доступен индивидуальный образовательный план с учетом графика и семейной нагрузки.

КБГУ в числе пяти вузов страны представил на фестивале лучшую практику работы со студенческими семьями.

Всероссийский фестиваль студенческих семей организован в рамках нацпроекта "Семья" при поддержке Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, Министерства науки и высшего образования РФ и Совета Федерации. Среди основных задач - популяризация семейных ценностей и формирование устойчивой инфраструктуры поддержки студенчества. В работе фестиваля приняли участие более 550 человек, в том числе представители студенческих семей, ректорского корпуса, федеральных и региональных органов власти.