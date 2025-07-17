Глава региона отметил, что на одном из участков по улице Липовенко идет замена 600 м изношенных труб силами и средствами управления Алчевсктепло - филиала ГУП ЛНР "Луганская тепловая организация"

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Город Алчевск Луганской Народной Республики на 57% готов к отопительному сезону, работы идут с опережением графика. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник со ссылкой на главу муниципалитета Светлану Гребенькову.

"Алчевск на 57% готов к отопительному периоду, работы идут с опережением графика. <...> Из 125 км теплосетей сейчас ремонтируются четыре больших участка общей протяженностью 1,8 км, которые отапливают многоквартирный жилой фонд и ряд социальных объектов. Помогает и регион-шеф - Вологодская область. Ее специалисты уже обновили 330 м теплотрассы на площади возле Центра культуры Алчевска", - написал он.

Пасечник также отметил, что на одном из участков по улице Липовенко идет замена 600 м изношенных труб силами и средствами управления Алчевсктепло - филиала ГУП ЛНР "Луганская тепловая организация". "Работы уже наполовину выполнены. К осенне-зимнему периоду уже подготовлены 22 котельные из 36. Ремонтируются социальные объекты, внутридомовые сети в многоэтажках", - подчеркнул глава ЛНР.

Пасечник поручил руководителю муниципалитета держать на постоянном личном контроле ход подготовки к зимнему периоду. "Как говорит наш президент Владимир Путин, важны не километры и тонны, а чтобы люди были довольны результатом. Главное, чтобы в социальных учреждениях и домах жителей Алчевска с наступлением холодов было тепло и уютно", - отметил Пасечник.