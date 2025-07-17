На Алтае ожидаются грозы с ливнем и шквалистым ветром

Жителей региона просят быть осторожными при обращении с огнем

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на РСЧС.

"Ожидаются местами сильные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более местами в Алтайском крае в ближайший час с сохранением ночью 18 июля", - говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуется переждать порывы сильного ветра в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Также жителей региона просят быть осторожными при обращении с огнем.