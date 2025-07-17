Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что в этом году хор стал лауреатом грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства I степени

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский детский хор "Весна" взял Гран-при на международном фестивале в Гонконге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В конкурсе участвовали 53 хора из шести стран - России, Китая, Индонезии, Эстонии, Швеции и Венгрии. Московский коллектив стал победителем сразу в двух номинациях - "Детский хор" и "Современная музыка", а также вышел в финал, где взял Гран-при. В марте 2025 года хору "Весна" исполнилось 60 лет. Его основатель - заслуженный артист России Александр Пономарев. С 2012 года коллективом руководит его ученица Надежда Аверина", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году хор стал лауреатом грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства I степени. "За свою историю коллектив выступил более чем в 50 городах России и почти во всех странах Европы, а также в Японии, Китае и Канаде. Хор регулярно дает концерты в крупнейших залах столицы и сотрудничает с ведущими музыкантами. Поздравляю юных артистов и ваших педагогов с заслуженной победой!", - добавил Собянин.