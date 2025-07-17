Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин в приветствии к участникам напомнил, что правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года и план ее реализации

КАЛУГА, 17 июля. /ТАСС/. Всероссийский семинар-совещание "Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество" начался в Калуге на площадке Федерального технопарка профессионального образования, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России, в нем участвуют педагоги, эксперты, управленцы в сфере образования, представители профессионального и бизнес-сообщества, победители и участники конкурсов наставничества из 68 регионов.

Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин в видеоприветствии к участникам семинара напомнил, что правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года и план ее реализации. "Это важный шаг: впервые определены единые подходы к развитию и поддержке наставничества на государственном уровне. Уверен, что все мы вместе сможем воплотить эти задачи в жизнь", - сказал он.

В свою очередь ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников обратил внимание на то, что наставничество входит в число приоритетных тем федеральной повестки. "Очень важно, чтобы тесная связка "колледж - работодатель" поддерживалась не только за счет совместно разработанных программ, использования современного оборудования, участия предприятий в демоэкзаменах, но и с применением гармонизирующей силы наставничества. В кластерах федерального проекта "Профессионалитет" уже существует опыт начала наставнического сопровождения еще на этапе прохождения практики на предприятии. Это существенно облегчает и ускоряет адаптацию на рабочем месте", - подчеркнул Кожевников.