Губернатора Рязанской области нагридил почетной грамотой президента РФ

Павла Малкова наградили за заслуги в социально-экономическом развитии региона

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Павел Малков награжден почетной грамотой президента РФ за заслуги в социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в социально-экономическом развитии Рязанской области наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Малкова Павла Викторовича - губернатора Рязанской области", - говорится в сообщении.

Малков избран губернатором Рязанской области 11 сентября 2022 года. Является членом президиума Государственного совета РФ, председателем комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.