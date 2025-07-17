Глава ДНР сообщил, что сотрудники пожарно-спасательной части находятся в состоянии средней степени тяжести

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Трое сотрудников МЧС, пострадавшие в Горловке ДНР в результате удара ВСУ по пожарной цистерне, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) на пожарную автоцистерну ранения средней степени тяжести получили три сотрудника МЧС России, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в ГУ МЧС по республике сообщали, что в Горловке беспилотник ВСУ совершил целенаправленный сброс на пожарную технику. Трое сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму.