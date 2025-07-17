В Центре знаний "Машук" разработали новую модель компетенций директора школы

В ходе образовательной программы прошла панельная дискуссия, посвященная задачам, возможностям и ответственности директора

ПЯТИГОРСК, 17 июля ./ТАСС/. Участники образовательной программы "Директор на высоте", которая объединила более 100 директоров из 74 регионов страны, разработали новую модель компетенций современного директора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра.

"Более 100 директоров школ из 74 регионов России завершили обучение в рамках авторской программы повышения квалификации "Директор на высоте". Слушатели освоили современные инструменты и методики работы с детьми и молодежью. Участники в составе групп cоздали новую модель компетенций современного директора школы, обсудили вопросы повышения личностных и управленческих компетенций, разработали подходы к формированию эффективного воспитательного пространства", - говорится в сообщении.

В ходе образовательной программы прошла панельная дискуссия, посвященная задачам, возможностям и ответственности директора в вертикали и управлении.

"Центр знаний "Машук", являясь флагманом в области подготовки управленцев для российской системы образования и просвещения, продолжает комплексно обучать гибких стратегов нового поколения. Представители ведущих российских школ, признанные лидеры в области образования, поделились с участниками инновационными подходами и уникальными практиками, которые позволяют создать развивающую среду для каждого ребенка. Уверен, эта работа станет основой нашего масштабного исследования, посвященного компетентностному профилю современного директора школы", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра знаний "Машук" Антона Серикова.

Сообщается, что олимпийский чемпион Александр Легков провел для слушателей программы не только утреннюю зарядку, но и выступил с лекцией "Управление собственными ресурсами, целеполагание", а телеведущая Светлана Зейналова провела мастер-класс по публичным выступлениям. Частью образовательной программы стал также обмен опытом - директора представили несколько собственных управленческих практик, которые могут быть внедрены и использованы коллегами. Они затрагивали темы от личного бренда директора до реализации инженерного образования в профильных классах.