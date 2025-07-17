Аэропорт Геленджика впервые с конца февраля 2022 года примет регулярный рейс

Рейс выполнит авиакомпания "Аэрофлот"

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Аэропорт Геленджика, закрытый из соображений безопасности в феврале 2022 года, сегодня примет первый регулярный рейс, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот".

Согласно данным на сайте перевозчика, вылет рейса ожидается из аэропорта Шереметьево в 11:20 мск, прилет в Геленджик - в 15:25 мск. Время в пути составит чуть более четырех часов. Полет будет осуществляться на самолете Airbus A321 вместимостью 183 пассажира.

Кроме "Аэрофлота" выполнять рейсы в Геленджик будут S7 из Москвы и Новосибирска, Smartavia - из Санкт-Петербурга и "Уральские авиалинии" - из Москвы. Авиакомпания Red Wings пока прорабатывает возможность запуска рейсов в Геленджик.

В условиях действия авиационных ограничений Геленджик входил в топ-3 курортов Краснодарского края. В 2024 году город посетило рекордное количество отдыхающих - более 4,4 млн человек. А в 2025 году еще до объявления об открытии аэропорта бронирование гостиниц и отелей на лето превышало 70%. По прогнозам властей планировалось, что турпоток возрастет примерно на 8%.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. Согласно выпущенному Росавиацией извещению летному составу, воздушная гавань Геленджика готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск. 11 июля аэропорт сообщал, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности.

О модернизации аэропорта

В декабре 2021 года было полностью завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Сейчас площадь терминала составляет порядка 16,8 тыс. кв. м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и более 1 млн пассажиров в год. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом располагаются парковка и ландшафтный парк.

Официальное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик тогда было отложено и планировалось провести после снятия авиационных ограничений. Аэропорт в Геленджике является региональным, обслуживает внутренние воздушные линии, его пассажиропоток до реконструкции в 2020 году составил около 482 тыс. человек, по итогам 2021 года аэропорт обслужил уже более 1 млн пассажиров.