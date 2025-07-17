Это необходимо сделать в течение 14 дней

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне, сменившие адрес постоянной регистрации, обязаны уведомить об этом военкомат и другие инстанции. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если гражданин сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить военкомат - это нужно для того, чтобы военнообязанного сняли с воинского учета по старому месту жительства и поставили по новому", - сказал эксперт.

"Сняться с учета и заново встать на него нужно в течение двух недель с того момента, как получен паспорт с новой регистрацией", предупредил Машаров.

Также требуется уведомить медучреждения и страховые компании ОМС. При переезде в другую область необходимо сменить регион страхования и для удобства прикрепиться к ближайшей поликлинике по месту жительства.

Людям, получающим пенсию, при смене прописки нужно обратиться в Соцфонд. Автовладельцам - внести изменения в ПТС и СТС, ОСАГО. Владельцам оружия - уведомить Росгвардию (причем на это дается две недели с того дня, когда в паспорте появилась новая отметка).

Не требуется сообщать о смене регистрации в территориальный отдел МВД, ФНС, ЗАГС, Росреестр, образовательные учреждения.