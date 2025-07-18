Компания не внесена в реестр Ассоциации туриндустрии Камчатки, сообщила председатель организации Елена Лассаль

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Туркомпания на Камчатке, в палаточный лагерь которой ночью 18 июля зашел медведь и напал на женщину из Саратова, не была включена в реестр Ассоциации туриндустрии Камчатки. Об этом ТАСС сообщила председатель организации Елена Лассаль.

"Мы настоятельно рекомендуем тургруппам регистрировать свои маршруты в МЧС, что позволит оперативным службам максимально быстро реагировать на происходящие инциденты. Также важно при организации лагеря в диких местах соблюдать меры предосторожности, обносить палатки электрическим забором, иметь в наличии отпугиватели диких зверей. Компания, организовавшая тур, в котором пострадала туристка, не регистрировала свой маршрут, также она не была включена в реестр Ассоциации туриндустрии Камчатки", - рассказала Лассаль.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации Елизовской районной больницы. Правоохранительные органы проводят проверку.