Это связано с проведением военных учений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Прибрежная территория от мыса Завойко до мыса Вилкова на Камчатке с 21 июля будет закрыта для посещения в связи с проведением военных учений, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"На Камчатке стартует очередной этап межведомственных учений по реагированию в кризисных ситуациях. 21, 26 и 27 июля Военно-морской флот проведет в бухте Завойко тренировки по обороне пункта базирования. В связи с этим с 6 утра в данные дни будет закрыта для посещения прибрежная территория от мыса Завойко до мыса Вилкова, в том числе бухты Большая и Малая Лагерные. И в эти же даты с 6 утра в этом районе будет закрыта акватория для судов всех типов", - говорится в сообщении краевых властей.

Учения пройдут с применением оружия, поэтому находиться на данных территориях будет опасно. Жителей просят с пониманием отнестись к необходимости тренировок ВМФ и воздержаться от посещения территорий, где проводятся учения. Владельцев маломерного флота, лодок и катеров просят скорректировать свои планы на выход в море в понедельник 21 июля, а также в выходные 26 и 27 июля.