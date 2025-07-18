Прирост произошел за счет преступлений, связанных с оборотом наркотиков, отметила замглавы по вопросам миграции МВД по региону Людмила Фоменко

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных мигрантами в Новосибирской области, выросло на 23% в первом полугодии 2025 года. Прирост произошел за счет преступлений, связанных с оборотом наркотиков, сообщила ТАСС замглавы по вопросам миграции МВД по региону Людмила Фоменко.

Новосибирск входит в число городов наиболее привлекательных для мигрантов из ближнего зарубежья в Сибирском федеральном округе. В 2025 году в регион приехали 92 тыс. иностранцев. По данным МВД, основными целями приезда иностранцев в регион являются трудовая деятельность, частные причины и учеба.

"У нас в регионе рост преступлений за шесть месяцев, причем существенный - на 23,4% к аналогичному периоду. Основная доля приходится на Новосибирск", - сказала она.

По словам Фоменко, 70% преступлений являются тяжкими и особо тяжкими. "Этот прирост дали преступления, связанные с оборотом наркотиков. Мы анализировали, почему [такая динамика]. Все называют экономическую составляющую, в целях легкого быстрого заработка иностранные граждане, к сожалению, идут на преступления", - пояснила она.

Замглавы областного управления МВД по региону добавила, что из положительной динамики можно отметить сокращение доли изнасилований среди совершенных иностранцами преступлений. "Это было важно для нас, минимизировать эту долю, потому что такие преступления вызывают резонанс. Если в прошлом году 2,6% этих преступлений, то сейчас - 0,9%", - уточнила Фоменко.