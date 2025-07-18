МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области и представители пензенской делегации отметили трехлетие со дня начала шефства региона над прифронтовыми округами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественное мероприятие состоялось в Мелитополе на базе мультимедийного исторического парка "Россия - моя история". В нем приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерий Леонов, первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, председатель Заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко и другие представители Запорожской и Пензенской областей.

"В плане 2025 года у нас 12 объектов, и к работам мы приступили в январе. Погода нам позволяет на этой территории работать практически круглогодично. График был составлен таким образом, что бригады трудились и в праздничные, и в выходные дни. Это позволило большую часть объектов ввести в эксплуатацию раньше первоначально запланированных. На сегодняшний день у нас все объекты введены, кроме двух школ, и одна из них на высокой стадии готовности. Рассчитываем, что мы к учебному году будем готовы по всем объектам. И у нас в отремонтированные школьные стены зайдут более 300 детей. Мы избежим проблемы перевозки детей с микрорайонов, где раньше мы не могли им предоставить образовательную организацию. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - заявил во время выступления Кувайцев.

В рамках мероприятия прошло награждение представителей Запорожской и Пензенской областей, в том числе орденами "за заслуги перед Запорожской областью", ведомственными наградами МЧС и другими.