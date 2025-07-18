НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Работы по расчистке и восстановлению организуют на проезжей части дамбы Октябрьского моста, размытой из-за сильных дождей в Новосибирске. Для проведения работы сужена проезжая часть, сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

"На дамбе Октябрьского моста организуют работы по расчистке и восстановлению на месте размыва. Для проведения работ сужена проезжая часть дамбы моста - огорожено около 50 метров крайней правой полосы дороги в направлении правого берега (в районе остановки метро станция "Спортивная"). Выставлены бетонные блоки, дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

Мэр города Максим Кудрявцев поручил департаменту дорожно-благоустроительного комплекса провести проверку состояния всей дамбы Октябрьского моста. В настоящее время начальник департамента Александр Стефанов проводит совещание на месте восстановительных работ, которые будут проводиться силами управления дорожного строительства.

В телеграм-канале компании "Россети Новосибирск" сообщили, что электроснабжение, нарушенное из-за грозового фронта в Новосибирске, полностью восстановлено.

В четверг вечером Новосибирск столкнулся с мощным ураганом и ливнем, которые привели к падению деревьев, временным проблемам с электроснабжением и размыву дамбы Октябрьского моста. Мужчина пострадала из-за падения дерева. Поступали жалобы на подтопления подъездов жилых домов из-за дождевой воды, проблемы с электроснабжением, включая удар молнии в трансформаторную подстанцию.