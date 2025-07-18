Обильные осадки ожидаются с 21 июля

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Синоптики предупредили о сильных ливнях в северной части Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На севере Хабаровского края с 21 числа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные. Может выпасть до 50 мм осадков. Скорость ветра будет до 20 м/с. Влияние на погоду северных Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов и Охотского округа окажет циклон с западных регионов страны с активными фронтальными разделами", - сказали в управлении.

На остальной части Хабаровского края на выходных и в начале недели ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Температурный фон будет выше нормы на 1-2 градуса. Днем ожидается 26-31 градус тепла, ночью - 17-22 градуса.

После 23 июля регион окажется под влиянием субтропического максимума - ожидается продолжительный период теплой солнечной погоды. Дожди тоже будут, но в меньшем количестве, уточнили в управлении.