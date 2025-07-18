Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. На юге Московской области пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 26-28 градусов. Ночью похолодает до 14-16 градусов тепла.

Ветер будет восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов, на юге ожидается небольшой дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.