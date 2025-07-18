Путешественники приезжают за впечатлениями от посещения заброшенных квартир, домов и целых поселков, оставшихся после закрытия угледобывающих производств

СЫКТЫВКАР, 18 июля. /ТАСС/. Арктический туркластер является одним из приоритетных в Республике Коми, где в состав Арктический зоны РФ входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Наиболее перспективными видами туризма там рассматриваются промышленный, культурно-исторический, природный и "сталкерский" - посещение заброшенных населенных пунктов и целых поселков, сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с исполнительными органами регионов подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой.

"В рамках реализации концепции развития туризма в Республике Коми, утвержденной на 2023-2028 годы, одним из приоритетных туристских кластеров определен кластер "Арктический", который включает все арктические муниципалитеты республики. Перспективными видами туризма на территории Арктического кластера определены: промышленный, культурно-исторический, природный и одно из новых направлений - "сталкерский" туризм, основанный на посещении заброшенных населенных пунктов, объектов с соблюдением мер безопасности для туристов", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития Коми.

Для развития и модернизации туристской инфраструктуры предусмотрены меры по модернизации транспортной сети, включая аэропорты и автомобильные дороги, создание модульных средств размещения - глэмпингов и кемпингов, приобретения туристского оборудования, а также развитие сервисных объектов, таких как туристско-информационные центры и пункты питания с акцентом на региональную кухню. Финансирование инфраструктурных проектов планируется за счет средств федеральных и региональных программ, включая льготное кредитование, грантовую поддержку и привлечение частных инвестиций, добавили в министерстве.

О турмаршрутах

"Сталкерство" получило распространение в заполярной Воркуте, куда любят приезжать путешественники за впечатлениями от заброшенных квартир, домов и целых поселков, оставшихся после закрытия угледобывающих производств. Помимо этого, там популярны туры на арктическую рыбаку, путешествия к оленеводам. Через приполярную Инту ведет путь к национальному парку "Югыд ва" и Приполярному Уралу - это главные природные достопримечательности Коми, где расположены высочайшие горы Приполярного Урала - Народная и Манарага. Нацпарк протяженностью 300 км считается самым крупным в России, а массив первичных лесов на его территории - крупнейший в Европе. На территории нацпарка создано более 20 турмашрутов, от коротких на 2-3 дня до целых путешествий до 10 дней, в ходе которых туристы видят нетронутую природу, краснокнижные растения и животных в их естественной среде обитания. Доступны водные маршруты I-III категорий сложности.

Известным брендом Усть-Цилемского района является обрядовый праздник "Усть-Цилемская горка", которую в последние годы гуляют почти две недели, а кульминацией является "Петровщина" и сама Горка, проходящие 11 и 12 июля. Кроме того, эти места привлекают любителей рыбалки. В 2024 году турпоток в Коми увеличился на 7%, до порядка 300 тыс. туристов.