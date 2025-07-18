Гонка на выносливость REC соберет четыре десятка экипажей на спортпрототипах, автомобилях категории GT и кузовных машинах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Масштабный фестиваль Garage Fest Игора Драйв 2025 пройдет на одноименном автодроме под Санкт-Петербургом 26 и 27 июля. Соревновательная часть объединит на одной площадке гонки на выносливость, зрелищный дрифт и инженерные соревнования ведущих технических вузов страны, рассказали ТАСС организаторы события.

"Соревновательная часть фестиваля вновь объединит кольцевые гонки и дрифт. Гости смогут увидеть сразу несколько крупных событий с участием сильнейших пилотов. Это четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge, чемпионат Porsche Sport Challenge, пятый этап серии по дрифту RDS Open. Также пройдут инженерные соревнования среди студентов, где команды представят собственноручно сконструированные формульные болиды", - рассказали организаторы.

Гонка на выносливость REC соберет четыре десятка экипажей на спортпрототипах, автомобилях категории GT и кузовных машинах. Зрители на протяжении четырех часов заезда смогут наблюдать за напряженной борьбой, многочисленными пит-стопами, тактическими играми и множеством обгонов.

Этап RDS Open пройдет на "бетонном Колизее" - площадке, со всех сторон окруженной блоками. Заезды в считаных сантиметрах от стен станут для дрифтеров настоящим экзаменом. Звездным участником соревнований станет шоумен Big Russian Boss, который уже выступал на одном из этапов Igora Drive Drift Challenge. Еще одним зрелищным событием станет чемпионат Porsche Club Challenge для владельцев автомобилей немецкой марки, запланированы гонки на 20 и 30 минут.

Представители лучших технических университетов продемонстрируют построенные студентами гоночные автомобили и примут участие в различных испытательных заездах в рамках инженерного соревнования "Формула cтудент". Участниками станут 15 команд, большая часть которых будет соревноваться в классе CV для машин с двигателями внутреннего сгорания. Россию представят семь команд, еще четыре приехали из-за рубежа, а один коллектив - российско-китайский. Три российские команды будут соревноваться в классе электромобилей.

Самые мощные, быстрые и громкие гоночные машины представят в отдельной экспозиции RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Гости смогут в деталях рассмотреть дрэгстеры и промоды мощностью до 4,5 тыс. лошадиных сил, а несколько автомобилей поучаствуют в шоу-заездах по главной прямой кольцевой трассы автодрома. Впервые в истории фестиваля зрители увидят одновременный парный заезд двух дрэгстеров мощностью более 2 тыс. лошадиных сил каждый.

Не только соревнования

Помимо спортивной программы во время фестиваля пройдут концерты. В первый день выступит молодой исполнитель Xolidayboy, который сам увлекается автоспортом и владеет коллекцией спорткаров, а также Ани Лорак. Во второй день сделают акцент на рок. На сцену выйдет группа "Три дня дождя", а завершит вечер Гарик Сукачев.

Специальным гостем фестиваля станет YouTube-блогер Стас Асафьев, основатель компании "Автопрагмат" и школы контраварийного вождения "Ратата". В субботу, 26 июля, он проведет две встречи с поклонниками, расскажет о безопасности на дорогах и поделится личным опытом. Кроме того, на протяжении двух дней фестиваля на территории Центра Контраварийной Подготовки будет работать школа контраварийного вождения. Все желающие смогут посоревноваться на специально размеченной конусами трассе. Участник, показавший лучшее время, получит сувенир от блогера.

В рамках развлекательной программы на территории автодрома развернется выставка редких автомобилей от проекта "Автокультура". Посетителям представят около 200 машин разных эпох - это гоночная классика, культовые модели, принимавшие участие в мировых соревнованиях, спорткары и лимитированные спортивные версии известных машин.

Также в тематической зоне пройдет лекторий с участием бывших и нынешних автогонщиков, коллекционеров гоночных машин, блогеров и журналистов. Запланировано дефиле редких автомобилей, где посетители увидят уникальную технику в движении, узнают истории и неожиданные факты о ней. Для гостей создадут специальный аудиогид, который позволит лучше погрузиться в мир редких автомобилей через рассказы о представителях экспозиции.