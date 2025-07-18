Открытие планируется в 2025 году, сообщила первый заместитель министра образования Оренбургской области Нина Гордеева

ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Два первых класса для обучения детей с аутизмом откроют в специальной (коррекционной) школе-интернате города Орска Оренбургской области, которой передано здание реорганизованного дома ребенка. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель министра образования региона Нина Гордеева.

"В 2025 году проведена процедура реорганизации двух домов ребенка в ходе которой прекратил свою работу ГКУЗ "Орский специализированный дом ребенка". <...> Здание данного учреждения передано ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат" города Орска, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха. В 2025 году на базе этого учреждения будут открыты два первых класса для детей с РАС (расстройство аутистического спектра - прим. ТАСС)", - сказано в ответе Гордеевой на запрос агентства.

По данным министерства образования Оренбургской области, все организации для детей-сирот в регионе имеют наполняемость ниже проектной мощности, поэтому при сокращении числа детей власти намерены приспосабливать здания для развития новых видов деятельности. Так и произошло в Орске.

"Всем сотрудникам ГКУЗ "Орский специализированный дом ребенка" было предложено трудоустройство в учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты в городе Орске. Все мероприятия в рамках реорганизации проведены в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства и сотрудникам произведены все выплаты", - уточнила Гордеева.

На территории Оренбургской области в настоящее время действуют 10 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они рассчитаны на проживание 754 детей, но сейчас в них находится 501 ребенок.