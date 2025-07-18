В Якутии из-за паводков увеличили число ПВР до 13

Вода с подтопленных территорий уходит медленно, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Дополнительные пункты временного размещения (ПВР) развернуты в трех районах Якутии, где из-за обильных дождей после поднятия уровня рек проходит паводок. В настоящее время открыто 13 ПВР, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

"На сегодняшний день в зоне подтопления развернуто 13 пунктов временного размещения: семь - в Оймяконском районе, четыре - в Момском, два - в Абыйском. Служба спасения работает в населенных пунктах Оймяконского района. Дети эвакуированы в город Якутск, в районный центр эвакуировано взрослое население, в том числе маломобильные граждане", - сообщил Садовников.

Он отметил, что вода с подтопленных территорий уходит медленно. При этом прогноз погоды остается неутешительным - с 20-х чисел июля, по данным Гидрометслужбы Якутии, в районе Оймякона снова ожидаются дожди.

Всего в зону подтопления в регионе попало более 300 дворовых территорий. Для пострадавших и спасателей в места паводка доставлены индивидуальные рационы питания, палатки, переносная кухня, тепловые пушки, мотопомпы, фильтры для воды, генераторы, лодки ПВХ, бензопилы. По поручению главы Якутии Айсена Николаева правительственная рабочая группа выехала в Оймяконский район: специалисты осуществили облет подтопленных населенных пунктов и побывали в селе Оймякон, где зафиксированы наибольшие последствия стихии.

Помощь пострадавшим - вывоз материального имущества и отгон домашнего скота - оказывают более 100 спасателей, задействовано порядка 50 единиц техники.