Ограничение вводили из-за паводка, сообщили в Минтрансе республики

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Ограничение для движения по трассе "Колыма" в Якутии, введенное ранее из-за паводка, снято. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

"На участке км 973 - км 1 101 федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма" (поселок Усть-Нера Оймяконского района) открыто движение для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время дорожные службы продолжают работы по восстановлению поврежденных участков трассы. В связи с этим Упрдор "Вилюй" просит водителей соблюдать осторожность в зоне дорожных работ и следовать указаниям дорожных знаков.

Оймяконский район Якутии - наиболее пострадавший от паводка, начавшегося после обильных осадков и поднятия уровня воды в реках. В зону подтопления там попало 328 дворовых территорий в пяти населенных пунктах и 89 жилых домов. В районе работает оперативная группа спасателей ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасателей республиканской службы спасения.