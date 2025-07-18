Как отметила доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Пироговского Университета Ольга Тарасова, столица является лидером по заболеваемости менингитом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 50% зарегистрированных случаев менингококковой инфекции в России приходятся на Москву, за последние несколько лет заболеваемость менингитом среди взрослых в столице превысила детскую, что вызвано заболеваемостью среди трудовых мигрантов. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Ранее "Известия" со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова сообщали, что с начала 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью, эпидемиологическая ситуация в России является стабильной.

"В последние три года перекос среди заболевших идет в сторону взрослого населения, это происходит за счет трудовых мигрантов. При этом доля заболевших детей в целом сокращается. Впервые, заболеваемость среди взрослых в Москве превышает детскую", - сказала она.

Как отметила Тарасова, по мнению врачей-экспертов, Москва является лидером по заболеваемости менингитом - на долю столицы ежегодно приходится более 50% зарегистрированных случаев инфекции.

"К сожалению, вакцинация мигрантов не проводится в должном объеме. Кроме того, необходимо прививать от менингококковой инфекции детей перед школой и первокурсников, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации", - заключила специалист.

По ее словам, из циркулирующий серовариантов менингококка в настоящее время превалирует серогруппа А. Защита от этого серотипа доступна в вакцинах, поэтому, по ее мнению, в ближайшее время необходимо максимально охватить вакцинацией взрослое население из группы риска, а также детей в регионах страны.