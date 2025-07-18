В Москве выручка бизнесменов и организаций арт-индустрии выросла на 63% за 5 лет

Заработок организаций в сфере интерьера и дизайна вырос на 44% с 2021 по 2024 годы - до 946,1 млрд руб, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные индивидуальные предприниматели и организации креативной индустрии заработали 5,85 млрд руб. в 2024 году, что на 63% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 млрд рублей. С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой - очевидные большие перспективы для развития", - написал мэр.

Кроме того, заработок организаций в сфере интерьера и дизайна вырос на 44% с 2021 по 2024 годы - до 946,1 млрд руб., добавил мэр. За период с 2021 по май 2025 количество компаний в сегменте увеличилось на 18,5% - до 21,5 тыс.

Развитию индустрии в столице способствует предоставление площадок в кластерах "Винзавод", "Флакон", "Зотов", ЦТИ "Фабрика" и других, создание образовательных мероприятий и тематических проектов, где могут принять участие как начинающие художники, так и профессионалы. Например, Агентство креативных индустрий "Арт-сезоны", центр "Московские мастерские", проект "Арт фабрика", ярмарка "Креативный маркет", конкурс "Фабрика дизайна", Московская неделя интерьера и дизайна и проект "Дизайн-цех", направленный на разработку концепций сувенирной продукции.