В Энергодаре после удара ВСУ по энергетике запустили водоснабжение

Также запитали городскую больницу, сообщил мэр Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Водоснабжение запущено в городе - спутнике ЗАЭС Энергодаре после удара ВСУ по энергооборудованию в Запорожской области. Запитана также городская больница, сообщил мэр Максим Пухов.

"Сетевики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Запорожской области, в том числе Энергодара. Медико-санитарная часть обеспечена электроснабжением. Водоснабжение и водоотведение в городе в работу запущено", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

О сроках полного восстановления подачи электроэнергии Пухов пообещал сообщить позднее.

В ночь на 18 июля украинские войска атаковали с помощью БПЛА высоковольтное оборудование в Запорожской области. В результате без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Позднее в Бердянске и Акимовском округе подачу электричества восстановили.