Этот вопрос особо актуален для региона, где проблеме ранее не уделялось внимание, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Власти ДНР будут искать "справедливые подходы" к расселению аварийного жилья, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с председателем попечительского совета Фонда развития территорий (ФРТ) Сергеем Степашиным.

"Также совместно с ФРТ продолжим реализацию президентской программы по расселению из аварийного жилья. Этот вопрос особо актуален для нашего региона, где этой проблеме ранее не уделялось внимание, при украинском безвременье - властям было наплевать, а при нашей самостоятельности - просто не было ресурса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что предстоит поиск "справедливых подходов" по переселению людей из аварийного жилья.

"До 31 августа рассчитываем, что будет подготовлена программа, средства есть. Тем более, самое интересное, что аварийное жилье находится в Донецке в самом центре города - сюда можно спокойно привлечь хорошего инвестора", - сказал Степашин.