Уточняется, что в ходе обследования многим пациентам поставили различные диагнозы, которые требуют дальнейшего лечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. жителей отдаленных районов Ростовской области смогли получить квалифицированную медпомощь, в том числе от узконаправленных специалистов, благодаря запуску в регионе "Поезда здоровья". Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

"Передвижной медицинский комплекс, который работает по новому губернаторскому проекту "Медицина на Дону", посетил уже двадцать шесть муниципалитетов области. За это время медики провели более 20 тысяч осмотров и консультаций. Среди них - 2,5 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обследования многим пациентам поставили различные диагнозы, которые требуют дальнейшего лечения. 80 человек направили на госпитализацию и 11 из них уже прооперировали в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ). Жители отдаленных районов области также смогли сдать ряд анализов, в том числе на наличие онкозаболеваний, у почти 200 человек выявили подозрение на злокачественное новообразование, все пациенты направлены в центр амбулаторной онкологической помощи.

Также более 800 детей направили на дополнительные обследования в областную детскую клиническую больницу после осмотра специалистов "Поезда здоровья".

Такая мера, как "Поезд здоровья", по данным правительства региона, помогает в своевременной диагностике, но не решает проблему оказания помощи в стационарных условиях, где регион испытывает проблему из-за дефицита кадров. Для решения кадрового вопроса власти региона дополнили программу "Земский доктор" выделением земельного участка тем молодым специалистам, которые приезжают работать в сельские поликлиники и больницы.