В иске за незаконное уголовное преследование она требовала 2 млн рублей компенсации

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд взыскал компенсацию с Министерства финансов РФ в пользу жительницы Хабаровского края за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С иском к Министерству финансов РФ женщина обратилась в Амурский городской суд. Она требовала 2 млн рублей за моральный вред из-за незаконного уголовного преследования. Ее подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), но потом дело закрыли в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

"Суд решил, что женщина действительно имеет право на компенсацию, так как ее незаконно подозревали в преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Из-за этого она долгое время находилась в стрессе. Суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей, отказав в удовлетворении остальной части исковых требований", - говорится в сообщении.