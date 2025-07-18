Для ускорения выявления аварий на сетях власти активизировали работу с жителями, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Власти ДНР совместно с Фондом развития территорий (ФРТ) прорабатывают программу оперативных действий по переброске воды в обмелевшие водохранилища, из которых идет снабжение жителей, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам встречи с председателем попечительского совета ФРТ Сергеем Степашиным.

"Вместе с Фондом развития территорий разрабатываем меры по переброске воды в обмелевшие водоемы, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - С наступлением жары ситуация усугубилась, основные питающие республику водоемы обмелели. Требуются дополнительные меры, чтобы внутренние водохранилища не высохли полностью".

Он добавил, что на встрече обсудили программу оперативных действий. Для ускорения выявления аварий на сетях власти активизировали работу с жителями. "Продолжаем работать над переброской воды из тех водоемов, запасы которых еще позволяют, в другие водохранилища", - заключил Пушилин.

Проблему водоснабжения республики Пушилин поднимал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона. Серьезные перебои начались в первые месяцы 2022 года. Для решения проблемы построен водовод Дон - Донбасс, а также ряд более мелких трубопроводов. В ряде городов, включая крупнейшие по численности населения - Донецк, Макеевку и Мариуполь, введена подача воды по графику. В шахтерской столице она подается раз в два дня.