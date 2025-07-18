Размер цыпленка всего 2 см, сообщили в пресс-службе предприятия

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил янтарный сувенир "Курочка Ряба" по принципу русской матрешки: внутри нее спрятаны яйцо, желток и цыпленок из солнечного камня, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба предприятия.

"Оригинальная композиция создана в рамках подготовки к Международному янтарному форуму по мотивам русской народной сказки с использованием современных технологий обработки янтаря. Центральный элемент - сама курочка, собранная из более чем ста отдельных фрагментов. Внутри нее находится яйцо, каждая половинка которого украшена янтарной мозаикой. В яйце спрятан желток, а в желтке - миниатюрная фигурка цыпленка, вырезанная из цельного куска натурального янтаря", - говорится в сообщении. Уточняется, что размер цыпленка всего 2 см. Общий вес сувенира - 764 гр, при этом на производство было затрачено около 2 кг сырья.

Особо отмечается, что все янтарные детали, в том числе глаза, бородка, хохолок и клюв курочки, вырезаны мастерами вручную. Цветными их сделали с помощью технологии прессования янтаря: под воздействием температуры и давления камню придают удобную для обработки форму и необходимый оттенок, сохраняя его природные свойства. Работа над курочкой продолжалась пять месяцев. Автор идеи - Вячеслав Малышев, художник по янтарю, выпускник Российского университета традиционных художественных промыслов.

"Курочка Ряба" - это не просто очередной арт-объект. Этот проект стал для нас воплощением национальных культурных кодов и способен стать новым символом российского декоративно-прикладного искусства. При создании сувенира использованы современные технологии обработки янтаря. Сувенир не имеет аналогов и пока изготовлен в единственном экземпляре, его можно увидеть с 31 июля по 3 августа на ВДНХ на Международном янтарном форуме", - рассказала заместитель генерального директора янтарного комбината Майя Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что комбинат к предстоящему VIII Международному янтарному форуму AmberForum’25, изготовил копию Спасской башни Московского Кремля из 1,5 тыс. фрагментов добываемого предприятием солнечного камня. Высота уникального янтарного изделия в масштабе 1:100 - 71 см, вес - около 9 кг.

О форуме и комбинате

VIII Международный янтарный форум AmberForum’25 - крупнейшее событие янтарной отрасли. В этом году форум впервые пройдет в Москве и объединит представителей бизнеса, искусства, науки, моды и туризма. На форуме представят достижения российского янтарного производства и обсудят векторы развития янтарной отрасли.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.