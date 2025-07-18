В ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания клещевым энцефалитом в области не зарегистрировано

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жители Подмосковья более 10 тыс. раз обратились за медпомощью из-за укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 16.07.2025 года зарегистрировано более 10 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в настоящий момент прививку против клещевого энцефалита получили более 16,6 тыс. человек, в том числе свыше 6 тыс. детей. Кроме того, проведены акарицидные обработки на площади 4,9 тыс. га, 37,9% из которых являются территориями летних оздоровительных учреждений.

В ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания клещевым энцефалитом в Московской области не зарегистрировано. Зафиксировано 126 случаев болезни Лайма. Всего проведены лабораторные исследования более 2 тыс. клещей, в 13,7 % случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,3 % случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,2 % случаев выявлены возбудители моноцитарного эрлихиоза человека.