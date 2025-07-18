В здании созданы светлые и просторные зоны ожидания и удобная система навигации, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Филиал №1 городской поликлиники №46 открылся после реконструкции в Басманном районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Басманном районе после реконструкции заработал филиал №1 городской поликлиники №46. Здание на улице Казакова преобразилось как внутри, так и снаружи: обновлен фасад, обустроены кабинеты специалистов, установлено современное оборудование, сделаны уютные комнаты отдыха медперсонала", - написал Собянин.

По его словам, в здании созданы светлые и просторные зоны ожидания и удобная система навигации. Кроме того, была обустроена территория около поликлиники: установлены лавочки, новое ограждение и автоматические ворота. В рамках благоустройства были высажены деревья и разбит газон.

"Теперь можно получить консультацию самых востребованных специалистов и пройти большую часть обследований рядом с домом", - заключил Собянин.