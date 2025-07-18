Основное внимание Фонда развития территорий в регионе сконцентрировано на вопросах водоснабжения, отметил председатель попечительского совета организации Сергей Степашин

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Около 8 млрд рублей предусмотрено на реализацию программы расселения аварийного жилья в ДНР до 2030 года, сообщил журналистам председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

"Наконец-то ДНР включается в эту программу [переселения из аварийного жилья], 31 августа она должна быть утверждена. Порядка 8 млрд [рублей] выделяется до 2030 года именно на эту программу", - сказал Степашин, уточнив, что речь идет о финансировании для республики.

Он добавил, что основное внимание фонда в ДНР сконцентрировано на вопросах водоснабжения.

Вопрос запуска программы в ДНР Степашин обсудил на встрече с главой республики Денисом Пушилиным. Руководитель региона отметил ее особую актуальность и заявил, что предстоит поиск "справедливых подходов" по переселению людей из аварийного жилья.