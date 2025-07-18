Состояние построек зафиксировали аэрофотосъемкой, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Более 200 жилых помещений в приграничных районах Курской области признаны непригодными для проживания, их состояние было зафиксировано аэрофотосъемкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Ранее врио губернатора сообщал, что разрушения домов в курском приграничье начнут фиксировать с помощью аэросъемки. Решение связано с невозможностью доступа оценочной комиссии для принятия решения о выдаче жилищных сертификатов переселенцам.

"По итогам аэрофотосъемки 242 жилых помещения признаны непригодными для жилья. Все собственники обязательно получат сертификаты. Важно, что с 1 июля дирекция по жилищным сертификатам работает по принципу "одного окна": ведомство "от" и "до" координирует вопросы выдачи жилищных сертификатов", - написал он по итогам заседания координационного совета по проблемным вопросам жителей приграничья.

По словам врио губернатора региона, в ближайшее время на портале Госуслуг будет подготовлен единый профиль жителя приграничья, где можно будет отследить статус заявления, а также узнать обо всех положенных мерах поддержки или подобрать недвижимость.

На заседании также обсуждался вопрос возврата участков с неразрушенными домами жителям, которые получили сертификат. "Тема сложная, итогового решения пока нет: есть ряд населенных пунктов, где выдача сертификатов происходила бескомиссионно, при этом у некоторых жителей дома сохранились. Получается несправедливо: у кого-то получится два дома, а у кого-то - один", - отметил Хинштейн, добавив, что члены Корсовета проработают варианты решения вопроса, отталкиваясь от мнения людей.

Врио губернатора также выразил надежду на скорое принятие закона, который даст право жителям приграничных регионов возвращать земельный участок, от которого по закону они должны отказаться для получения сертификата на другое жилье.