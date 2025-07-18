Имена погибших детей Донбасса прочитают в рамках акции у Ржевского мемориала

Мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны состоится впервые, сообщили в пресс-службе Музея Победы

ТВЕРЬ, 18 июля. /ТАСС/. Памятная акция ко Дню памяти детей-жертв войны на Донбассе впервые пройдет у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области 27 июля. В ходе акции будут прочитаны имена погибших детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"27 июля в Ржевском филиале Музея Победы - Ржевском мемориале Советскому солдату - впервые состоится памятная акция ко Дню памяти детей-жертв войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у подножия мемориала участники акции-реквиема под звук метронома прочитают имена и фамилии погибших детей. По окончании минуты молчания в небо запустят белые воздушные шары в знак памяти. "Каждый ребенок заслуживает счастливого и беззаботного детства. Но 11 лет назад, 27 июля 2014 года, у маленьких жителей Донбасса отняли эту возможность - ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки. Здесь погибли 22 человека, в том числе дети", - отметила директор Ржевского филиала Музея Победы Марина Копаева.

Дата установлена указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года, чтобы увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.