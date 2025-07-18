В Салехарде в 2026 году запустят проект по ранней диагностике заболеваний

Систему планируют масштабировать на другие медицинские учреждения ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства Ямала

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пилотный проект по ранней диагностике и профилактике заболеваний запустят в Салехардской окружной клинической больнице Ямало-Ненецкого автономного округа в 2026 году. После апробации в Салехарде систему планируют масштабировать на другие медицинские учреждения региона, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"У пациентов в окружной столице появится возможность за один визит пройти осмотр у специалистов, сдать анализы и получить консультации. <…> Старт проекта запланирован на 2026 год. Для этого в Салехардскую больницу закупят новое оборудование. Поставка будет включать более 100 наименований мебели и оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители региона смогут пройти предварительные медосмотры при приеме на работу или учебу, периодические и профилактические обследования, а также диспансеризацию, включая скрининги на сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и диабет. На данный момент при прохождении медосмотра жителям приходится посещать несколько подразделений больницы, при этом некоторые диагностические процедуры дублируются. Для внедрения проекта планируется закупить комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ, рефрактометр, офтальмологический тонометр, зону ожидания пациентов, рассчитанную на высокую проходимость, оснастят комфортными стульями и креслами. Обновят рабочие места специалистов - установят эргономичные кресла, тумбы и стеллажи.

После апробации в Салехарде систему планируется масштабировать на другие медицинские учреждения региона. Проект решает задачи нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".