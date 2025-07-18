Ожидается, что до конца года к федеральной цифровой системе госуправления подключатся все субъекты, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. 43 региона РФ подключились к цифровой управленческой панели так называемого "дашборда губернатора". Ожидается, что до конца года к системе подключатся все субъекты, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко по итогам его поездки в Республику Бурятия.

"На сегодняшний день к "дашборду губернатора" подключены 43 региона. Планируется, что до конца этого года к системе присоединятся все субъекты России", - рассказали в аппарате.

Как отмечается в сообщении, Бурятия также подключилась к федеральной цифровой системе госуправления, в результате чего 100% федеральных поручений региона теперь контролируются с помощью "дашборда губернатора". По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, зафиксированные на "дашборде" данные и отчеты влияют на принятие дальнейших решений, поэтому здесь внутренняя дисциплина сразу подросла не только в реализации задач, но еще и в правильном оформлении решений.

Григоренко отметил, что власти постепенно переходят к тому, чтобы госуправление работало на основе данных. "На федеральном уровне такой подход уже доказал свою эффективность - исполнительская дисциплина органов власти при выполнении ключевых задач правительства выросла в разы. Теперь с помощью "дашборда губернатора" мы внедряем эту систему и в регионах. Бурятия одной из первых присоединилась к этому проекту, уже сегодня система здесь используется на постоянной основе", - сказал Григоренко.

В ходе поездки в регион заместитель председателя правительства ознакомился с цифровыми решениями, которые внедряются в Бурятии для оптимизации работы государственных органов и улучшения условий жизни граждан. Среди этих решений - голосовой помощник "Улана", который в режиме реального времени предоставляет жителям региона информацию и помощь в различных вопросах. С помощью "Уланы" можно записаться на прием в МФЦ, отменить запись, узнать о порядке получения различных документов, таких как водительское удостоверение, СНИЛС и ИНН.