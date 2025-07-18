Также для операторов кикшеринга планируется ввести штрафы, сообщил глава города Алексей Лошкин

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Власти Челябинска с сентября начинают эвакуировать в места временного хранения самокаты, которые оставлены пользователями на улице в местах, не предназначенных для этого. Также для операторов кикшеринга планируется ввести соответствующие штрафы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Лошкин.

По данным главы, на текущий момент ситуация такова, что известны прецеденты, когда самокаты выгружаются рядами на пешеходных переходах, тротуарах, перекрывая дорогу людям.

"Самокаты созданы для мобильного передвижения, а у нас они превратились в опасный аттракцион - массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих. Такое нужно пресекать. <…> С 1 сентября вступают в силу новые правила благоустройства Челябинска, у нас появится право эвакуировать самокаты, брошенные пользователями в неположенном месте. <…> Выйдем с инициативой о введении штрафов для операторов, размещающих свои самокаты вне согласованных зон", - написал Лошкин.

Он отметил, что Комитет дорожного хозяйства Челябинска уже определил 400 зон для стоянки самокатов, еще 1,1 тыс. точек отметят на карте к началу августа. По условиям соглашений, операторы кикшеринга должны самостоятельно обозначить эти зоны, нанеся специальную разметку. Пока размечено лишь 10% стоянок.

Со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Челябинской области 15 мая сообщалось, что следователи изъяли в Челябинской области с улиц свыше 1,5 тыс. электросамокатов, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности, не обеспечило надлежащие условия для их эксплуатации. Позже самокаты на улицы Челябинска вернули.