Очереди на Крымском мосту сократились в два раза после ночного перекрытия

В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств, со стороны Керчи - 305

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 455 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи, что вдвое меньше, чем ночью, когда движение было возобновлено после двухчасового перекрытия, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту.

Движение по мосту было перекрыто с 23:44 мск 17 июля до 1:43 мск 18 июля, после чего по состоянию на 2:00 мск в очередях к Крымскому мосту находилось 1 235 автомобилей.

"В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 305 транспортных средств. Время ожидания около часа. Ограничения действовали в течение двух часов", - говорится в сообщении по данным на 10:00 мск.