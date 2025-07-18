В Смоленской области районные больницы получили 27 санитарных автомобилей

В 2024 году регион приобрел пять автомобилей для больниц

СМОЛЕНСК, 17 июля. /ТАСС/. Медучреждения Смоленской области получили 27 санитарных автомобилей. Всего до конца года в больницы региона поступят 60 машин, что в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Василий Анохин.

"27 санитарных автомобилей сегодня отправились с площади Ленина в 18 муниципалитетов региона. На закупку транспорта для смоленских медучреждений выделено почти 136 млн рублей. Всего в этом году приобрели 60 санитарных автомобилей", - сообщил Анохин.

В 2024 году регион приобрел пять автомобилей для больниц.

убернатор уточнил, что до конца года в Дорогобужской ЦРБ также появится передвижной медицинский комплекс. Его будут использовать для диспансеризации и профосмотров жителей округа. Укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник региона ведется благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"