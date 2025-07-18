Также внесли изменения в правила пребывания в пунктах временного размещения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. По состоянию на июль 2025 года 5 092 человека проживают в пунктах временного размещения Курской области, в апреле число постояльцев ПВР составляло 6 170. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"По состоянию на апрель в пунктах проживало 6 170 человек, на июль их число составляет уже 5 092 человека. Поднял вопрос о том, что те структуры, которые закреплены за ПВР, должны в обязательном порядке вносить сведения о каждом проживающем", - написал он по итогам восьмого заседания координационного совета по проблемным вопросам жителей приграничья.

Хинштейн отметил, что также были внесены изменения в правила пребывания в пунктах временного размещения - жители, которые приобрели новый дом по сертификату, в течение трех месяцев должны выехать из ПВР.

Врио курского губернатора добавил, что в ходе координационного совета обсуждались вопросы, связанные с понижением стоимости кв. м жилья от застройщиков, выезды правового автомобиля к людям, которые не могут обратиться к месту приема, компенсация аренды жилья тем, кто уже приобрел дом. "Считаю, что действующий подход нужно менять: как вариант, право на компенсацию будет истекать после заключения сделки - то есть, когда деньги со спецсчета уйдут продавцу", - пояснил Хинштейн.