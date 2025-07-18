В Саратовской области готовы помочь туристке после нападения медведя на Камчатке

Родственники не обращались в министерство культуры, но в случае необходимости, помощь будет оказана, сообщили в региональном ведомстве

САРАТОВ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области готовы оказать необходимую помощь туристке из Саратова, пострадавшей при нападении медведя в районе Мутновского вулкана на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры Саратовской области.

"На текущий момент отсутствует официальная информация о персональных данных и месте проживания пострадавшей женщины. Родственники не обращались за помощью в министерство культуры. В случае необходимости, помощь будет оказана", - сообщили в ведомстве.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Пострадавшую доставили в больницу, у нее диагностировали множественные обширные укушенные рванные раны, перелом. Пациентку незамедлительно прооперировали, ее состояние удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым.

Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с происшествием.

В 2022 году была завершена реорганизация комитета по туризму Саратовской области, полномочия по туризму переданы в министерство культуры региона.