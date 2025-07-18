В Московском зоопарке появились два краснокнижных стервятника

Отмечается, что увидеть птиц можно на Новой территории, их вольер расположен рядом с вольером росомахи

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Два краснокнижных стервятника стали частью Московского зоопарка. Такого вида птиц не было в столичном зоопарке более полувека, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Стервятники приехали из южного парка птиц "Малинки", они отлично уживаются друг с другом. Это очень любопытные, но осторожные птицы. В Московском зоопарке они питаются мясом, рыбой, также им дают витаминно-минеральные добавки", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что увидеть птиц можно на Новой территории, их вольер расположен рядом с вольером росомахи.

В зоопарке подчеркнули, что одному стервятнику примерно год, другому - около пяти лет. Цвет оперения зависит от возраста: у более молодой особи темный окрас, а взрослая птица почти белого цвета с серо-коричневыми вкраплениями. Пол стервятников установить пока не удалось.