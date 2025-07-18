Прогнозируется заготовка 400,5 тыс. тонн сена, сообщили в пресс-службе правительстве республики

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Кормозаготовительная кампания в Оймяконском, Момском и Томпонском районах Якутии, где проходит паводок, осложнилась из-за подтопления сенокосных угодий. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве республики.

"По предварительным данным, прогнозируется заготовка в этом году 400,5 тыс. тонн сена - 92% от плана. Сложная ситуация с кормозаготовкой наблюдается в Оймяконском, Момском и Томпонском районах из-за подтопления сенокосных угодий. На сегодня действует оперативный штаб министерства сельского хозяйства республики по координации сезонных сельскохозяйственных работ", - сообщили в пресс-службе.

В Оймяконском районе планируется заготовить 3 660 тонн грубых кормов, в Момском - 1 141 тонну, а в Томпонском - 5 452 тонны сена.

В целом в Якутии на сенокос вышли более 4,5 тыс. человек в составе 1 619 звеньев, отметил министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Артем Александров. "По всей республике в кормозаготовительной кампании участвуют 527 механизированных, 633 полумеханизированных, 24 конно-ручных и 435 ручных звеньев. В работе задействовано более 2 тысяч тракторов", - сказал Александров.

К настоящему моменту уже скошено 8 860 га сенокосных угодий и заготовлено 3 839 тонн сена. В этом году в хозяйствах всех категорий планируется заготовить 434 334 тонны сена, 13 443 тонны сенажа и 24 184 тонны силоса. Наибольшие объемы заготовки сена приходятся на Мегино-Кангаласский и Чурапчинский районы.