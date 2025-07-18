Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий попросил жителей экономно расходовать электроэнергию для поддержания стабильной работы энергосистемы

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Города и муниципальные округа Запорожской области в течение часа будут подключены к электроснабжению после атаки ВСУ по высоковольтному энергооборудованию региона. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

"По прогнозам энергетиков, в течение часа будет подключение населенных пунктов к электроснабжению. Прошу жителей области экономно расходовать электроэнергию для поддержания стабильной работы энергосистемы, не включать энергоемкие электроприборы до полной стабилизации напряжения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.