Мероприятия продлятся до 27 июля, сообщили в администрации главы региона

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Фестиваль скайраннинга "Корона терскола" стартовал в Кабардино-Балкарии. Мероприятия фестиваля продлятся до 27 июля, сообщили в администрации главы региона.

"В Кабардино-Балкарии стартовал спортивный фестиваль скайраннинга "Корона Терскола". Июль-август - пик трекинговой активности. Забеги пройдут на склонах Чегета, Терскола и Иткола в дисциплинах высотный марафон, высотную гонку и вертикальный километр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что любительский забег стартует 18 июля от поляны Чегет до кафе "Ай". Вертикальные километры состоят из трех этапов, каждый из которых проходит в отдельный день. Итоги суммарного времени всех этапов будут подведены 20 июля.

"Гонка "Корона Терскола" Skyrace запланирована на 26 или 27 июля в зависимости от погодных условий в горах. Участниками соревнований стали спортсмены старше 18 лет, для любительского забега минимальный возраст - 14 лет", - сообщают в пресс-службе.

Скайраннинг - это вид альпинизма - бег по крутым каменистым склонам на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.