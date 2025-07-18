Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Северсталь" начнет выполнять прямые рейсы из Петрозаводска в Махачкалу. Росавиация одобрила заявку на предоставление федеральной субсидии по маршруту, рассказал в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы расширяем географию полетов - впервые открываем новое направление для республики. Росавиация одобрила нашу заявку на предоставление федеральной субсидии по маршруту Петрозаводск - Махачкала, - сказано в сообщении.

Глава Карелии добавил, что рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Первый состоится 17 августа.

Ранее Минтранс Карелии предупредил, что в районе аэропорта возможны ограничения работы мобильного интернета. При этом звонки будут осуществляться в обычном режиме.